Nach Thiem-Absage: Wie es für Österreichs Tennis-Asse weitergeht

Nicht beim ATP-Cup dabei ist Jurij Rodionov, der den Teambewerb nie auf dem Zettel gehabt hat. Dennoch geht es in den nächsten Tagen mit Touringcoach Richard Waite nach Australien, wo er wie Novak die Qualifikation für die Australian Open (der Hauptbewerb startet am 17. Jänner in Melbourne) spielen wird. „Das Training war perfekt, jetzt gilt es, die Leistungen umzusetzen“, sagt der 22-Jährige, als Nummer 136 derzeit Österreichs Nummer drei. Ziel für heuer: noch mehr Professionalität in seine Karriere bringen.