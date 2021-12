Australian Open: Auch Milos Raonic muss passen

Der frühere Tennis-Weltranglistendritte Milos Raonic kann im Jänner nicht an den Australian Open teilnehmen. Der Kanadier laboriere nach wie vor an einer Achillessehnenverletzung, wie die Organisatoren des Major-Turniers am Samstag mitteilten.

Der 30-Jährige reiht sich in eine bereits lange Liste von Verletzungsabsagen ein, die von Serena Williams, Bianca Andreescu und Roger Federer angeführt wird. Das Antreten des rekonvaleszenten Dominic Thiem ist fraglich.