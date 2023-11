Superstar Djokovic unter Tränen: "Es ist alles meine Schuld"

In Malaga war es aber der Tag des erst 22-Jährigen. Zunächst gewann jeder der beiden einen Satz mit 6:2, im dritten Satz wehrte Sinner drei Matchbälle ab und fügte den Weltranglisten-Ersten Djokovic die erste Niederlage im Davis Cup seit 2011 zu. Mit dem 6:2-2:6-7:5-Erfolg hielt Sinner die Italiener am Leben, denn zuvor hatte hatte Miomir Kecmanovic den zweiten italienischen Youngster Lorenzo Musetti in drei Sätzen besiegt.

Starkes Doppel

Und in der Entscheidung fanden sich Sinner und Djokovic erneut auf dem Court ein. Und abermals hatte der Youngster das bessere Ende für sich. Er siegte an der Seite von Lorenzo Sonego gegen Djokovic/Kecmanovic 6:3 und 6:4 und darf am Sonntag im Finale gegen Australien antreten (16.30 Uhr).