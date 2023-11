ATP-Finals: Djokovic gewinnt zum siebenten Mal

Sinner hatte am Dienstag in der Gruppenphase in einem hochklassigen Match ├╝ber mehr als drei Stunden noch in drei S├Ątzen gegen Djokovic gewonnen. Nur weil der Italiener zum Abschluss der Gruppenphase auch gegen Holger Rune gewonnen hatte, hatte Djokovic die Vorrunde ├╝berstanden.

Kein Dank

Doch von Dankbarkeit von Djokovic war im Finale nichts zu sp├╝ren. Ganz im Gegenteil: Er erteilte dem bis dato in diesem Turnier ungeschlagenen Sinner eine Lehrstunde. Nach nur 38 Minuten holte sich Djokovic den ersten Satz. Sinner schaute verzweifelt zu seinem Team auf die Trib├╝ne.

Im zweiten Durchgang gelang der Nummer eins der Welt sofort wieder ein Break. Beim Stand von 3:2 vergab der Italiener zwei Breakchancen, die ihn noch einmal h├Ątten zur├╝ckbringen k├Ânnen. Aber Djokovic ├╝berstand diese kleine Schw├Ąchephase und lie├č sich auf dem Weg zum Titel nicht mehr stoppen.