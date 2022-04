Novak Djokovic: "Ich könnte heute aufhören"

In Belgrad hat Djokovic ein Heimspiel. Es wäre natürlich eine schöne Geschichte, würde er ausgerechnet in der Heimat seinen ersten Titel im Jahr 2022 erringen. Im Halbfinale trifft er am Samstagnachmittag auf Karen Khachanov.

Djokovic hat in diesem Jahr schon für viele Schlagzeilen gesorgt, allerdings kaum als Tennisspieler. In Dubai scheiterte er ebenso rasch wie in Monte Carlo. Bei den Australian Open durfte er nach wochenlangem Hin und Her aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung nicht antreten.

"Ich allein entscheide darüber, niemand kann mich zwingen. Ich kann auch heute aufhören, wenn ich möchte. Ohne Probleme", so der bald 35-Jährige, der sich aber kampfeslustig präsentiert. "Für mich ist das Alter nur eine Zahl. Ich fühle mich inspiriert und motiviert."