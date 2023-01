Novak Djokovic folgt Tsitsipas souverän ins Australian-Open-Finale

Verrückter 1. Satz

Die beiden starteten mit einem abwechslungsreichen ersten Satz ins Halbfinale. Nach einer halben Stunde hatte alles nach einem klaren Sieg für Djokovic ausgesehen.Doch der Serbe ließ sich beim Stand von 5:1 und einem Satzball auf eine Diskussion mit dem Schiedsrichter um die Shot-Clock und die Handtücher ein - und dann kam die Wende.

Tommy Paul fand immer besser ins Spiel und verkürzte auf 5:5. Bis zum 6:5 hatte Djokovic kein Game mehr gewonnen und ließ den US-Amerikaner immer näher kommen. Er gewann ihn aber schließlich 7:5.

Danach hatte der Superstar aus Serbien aber kaum mehr Schwierigkeiten. Im zweiten Satz gelang Djokovic zum 2:0 ein frühes Break und danach konnte er nach der Abwehr von drei Breakbällen in einem fast zehn Minuten langen Game auf 3:0 erhöhen. Damit war die Gegenwehr des ersten US-Amerikaners im Melbourne-Halbfinale seit Andy Roddick 2009 gebrochen. Diesmal nutzte Djokovic gleich seine erste Chance, um den Satz zu beenden und nahm den Schwung mit. Nach Breaks zum 1:0 und 3:0 war die Vorentscheidung im dritten Durchgang schnell gefallen.

"Ich hatte dafür gottseidank noch genug Gas in den Beinen", sagte Djokovic. "Ich war schon so oft in meiner Karriere in dieser Situation und diese Erfahrung hilft mir sehr", sagte er noch am Court.