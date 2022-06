Donnerstag in Wimbledon, das letzte Spiel des Tages auf Court Nummer acht, weit weg vom Rampenlicht des Centre Courts. Und doch werden heute Abend viele Augen auf das Erstrundenspiel im Damen-Doppelbewerb gerichtet sein. Dort schlÀgt Natela Dsamalidse auf, und das Antreten der Moskauerin ist eine kleine Sensation, sind doch in diesem Jahr russische und belarussische Profis eigentlich ausgeschlossen vom Rasenklassiker in London.

Doch die 29-JĂ€hrige umging den Bann, indem sie fĂŒr Georgien, das Heimatland ihres Vaters, antritt. Offiziell bestĂ€tigt wurde der Nationenwechsel von der WTA erst am 6. Juni, noch davor hatte Dsalamidse unter russischer Flagge bei den French Open teilgenommen. Der Zeitpunkt wirkt sorgfĂ€ltig und perfekt gewĂ€hlt, doch die Nummer 45 der Doppelweltrangliste beteuert, den Prozess des Nationenwechsels bereits Ende Februar, als der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine begann, eingeleitet zu haben. Und damit vor dem Beschluss der Organisatoren in Wimbledon, russische Athleten nicht zuzulassen.