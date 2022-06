Keine Sorge: Serena Williams macht weiter

Die nÀchste Aufgabe

Die Amerikanerin deutete aber Lust auf einen Auftritt bei den kommenden US Open an, die am 29. August beginnen. „Wenn du zu Hause bist, besonders in New York und bei den US Open, dem Ort meines ersten Grand-Slam-Siegs, ist das immer etwas super Besonderes“, sagte Williams. „Das ist definitiv viel Motivation, um besser zu werden.“ Sie wird also nicht gerade vor ihrem Heimturnier die Tennistasche auf den berĂŒhmten Nagel hĂ€ngen.

Die Dramaturgie

Williams, die wie erwÀhnt beste Spielerin der Geschichte, wird nicht mit einer matten Darbietung und der daraus resultierenden Niederlage gegen die Nummer 115 der Welt aufhören. Das war nie Serena Williams, das wird sie auch nie sein. Auch wenn keine Dame in den Top 1.000 der Weltrangliste im nÀchsten Ranking Àlter als sie sein wird: Wenn am 29. Oktober die US Open starten, wird man eine Serena Williams sehen. Vielleicht sogar eine gute.

Die PopularitÀt

Was nicht fĂŒr das Damen-Tennis spricht, wohl aber fĂŒr Serena: Sie ist die einzige Spielerin, fĂŒr die die Menschen weltweit den Fernseher einschalten.