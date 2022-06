Wimbledon: Kyrgios mit Spuckattacke, Sieg für Nadal

36. Einzel-Sieg in Folge

Swiatek zeigte sich nur zu Beginn des zweiten Satzes unkonzentriert, als sie 1:3 in Rückstand lag und fünf Breakbälle von Fett abwehren musste. "Da habe ich ein bisschen meinen Fokus verloren und sie hat das gut genutzt", meinte die 21-Jährige. Danach gab sie aber kein Game mehr ab und landete ihren 36. Einzel-Matchsieg in Folge. Inklusive der French Open hat Swiatek zuletzt sechs Turniere in Serie gewonnen. Auf Rasen hat sie bisher allerdings noch nie ein WTA-Finale erreicht.

"Es war mein erstes Saisonspiel auf Rasen, also habe ich gewusst, dass es ein wenig schwierig wird", sagte die Polin. "Ich bin ziemlich glücklich, wie ich zurückgekommen bin. Ich bin aber noch dabei herauszufinden, wie ich hier spielen muss." Ihre nächste Gegnerin ist die Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove. Ebenfalls in zwei Sätzen weiter kamen die Ex-Gewinnerin Simona Halep sowie die Nummern vier und fünf des Turniers, die Spanierin Paula Badosa und die Griechin Maria Sakkari.

Wie die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova gegen die Italienerin Jasmine Paolini kämpfte auch US-Jungstar Cori Gauff nach Satzrückstand gegen die Rumänin Elena Ruse erfolgreich. Die 18-jährige French-Open-Finalistin siegte 2:6,6:3,7:5, schien dabei aber auch von Nick Kyrgios' lautstarken Eskapaden auf dem nächstgelegenen Court irritiert. Der Australier rang den britischen Wild-Card-Mann Paul Jubb in fünf Sätzen nieder, schoss dabei in Rage über Schiedsrichter, Offizielle und Zuschauer aber unter anderem einen Ball aus dem Stadion.

Spuckattacke

Nach dem Spiel gab Kyrgios zu, absichtlich in Richtung eines Zuschauers gespuckt zu haben. Dieser habe sich ihm gegenüber respektlos verhalten. "Als ich das Spiel gewonnen hatte, habe ich mich zu ihm gedreht. Ich habe schon so lange mit Hass und Negativität umgehen müssen, deshalb empfinde ich nicht, dass ich dieser Person irgendetwas schulde", sagte der streitbare 27-Jährige. Nach einem Duell mit dem Serben Filip Krajinovic könnte in der dritten Runde Stefanos Tsitsipas auf ihn warten. Der als Nummer vier gesetzte Grieche rang den Schweizer Alexander Ritschard 7:6(1),6:3,5:7,6:4 nieder.