Naomi Osaka ist das neue Gesicht des Frauen-Tennis

Zu jedem ihrer sieben Matches bei den US-Open war Naomi Osaka mit einer anderen Maske erschienen. Jedes Mal war darauf ein Name eines Opfers von Rassismus und Polizeigewalt zu lesen. Als sie nun beim Siegerinterview auf dem Platz gefragt wurde „Sie hatten sieben Masken für sieben Matches mit sieben unterschiedlichen Namen dabei. Welche Botschaft wollten Sie damit zum Ausdruck bringen?“, reagierte die Japanerin schlagfertig.

„Nun, welche Botschaft ist denn bei Ihnen angekommen?“

Kritik und Boykott

Längst nutzt die 22-Jährige ihre Popularität, um gegen Missstände in der Gesellschaft und in den USA aufmerksam zu machen. Beim Turnier von Cincinnati unmittelbar vor den US-Open hatte sich Naomi Osaka aus Protest gegen die Polizeitgewalt geweigert, das Semifinale zu bestreiten. Der Boykott der Japanerin war eine Reaktion auf den Fall Jacob Blake.

Der Farbige war am vergangenen Wochenende von einem Polizisten von hinten niedergeschossen worden. Die Milwaukee Bucks aus der Basketball-Profiliga NBA waren daraufhin nicht zu ihrem Spiel angetreten und hatten eine Protestwelle im US-Sport ausgelöst. "Wenn ich in einem mehrheitlich weißen Sport eine Diskussion in Gang bringen kann, betrachte ich das als einen Schritt in die richtige Richtung."

Wer wissen will, warum sich Naomi Osaka so im Kampf gegen Rassismus engagiert, der muss in ihre Vergangenheit blicken. Ihre Mutter kommt aus Japan, ihr Vater aus Haiti, was bei der konservativen japanischen Familie nicht gut ankam. Naomi Osaka wuchs deshalb in den Vereinigten Staaten auf - wo sie dann erst recht wieder mit Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung in Berührung kommen sollte.

Inzwischen verehren sie Naomi Osaka in Japan freilich wieder als eine der Ihren. Sie soll das Gesicht der Olympischen Spiele 2021 in Tokio werden. Vorerst warten noch andere Aufgaben: Die French Open zum Beispiel, die am 27. September in Paris beginnen sollen. Die 22-Jährige lässt ein Antreten noch offen. „Ich hatte noch keine Zeit zur Erholung. Mal sehen, was passiert und wie es sich anfühlt, wenn ich jetzt ein bisschen Pause mache."