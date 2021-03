Nächste Enttäuschung für Thiem: Frühes Aus in Dubai

An manchen Tagen benötigt man bei Dominic Thiem keine Anzeigetafel. Da kann man es dem Niederösterreicher dann förmlich ansehen, was es gerade geschlagen hat und wie es um ihn steht. Wenn er resigniert mit den Achseln zuckt; wenn er seine Schultern und den Kopf hängen lässt; wenn er mit sich und der Welt hadert.

So wie in seiner Erstrundenpartie beim Turnier in Dubai, in der Dominic Thiem augenscheinlich mehr mit sich zu kämpfen hatte als mit seinem Gegner. Lloyd Harris, ein 23-jähriger Südafrikaner, der seine Karriere schon beenden wollte, hatte in der zweiten Runde gegen den Österreicher leichtes Spiel und kam ohne großen Kraftaufwand zu einem ungefährdeten Zweisatzerfolg (6:3, 6:4).