Thiem scheitert ebenso im Doha-Viertelfinale wie Altstar Federer

Thiem: "Schritt in richtige Richtung"

Gegen ihn ist es immer extrem schwierig zu spielen, weil er vom ersten bis zum letzten Punkt kämpft und dir nichts schenkt", meinte Thiem in einer ersten Reaktion. Noch dazu fühle sich Bautista Agut in Doha "super gut". 2019 holte er dort einen seinen bisher 9 ATP-Titel. Auch wenn für Thiem auch das zweite Saisonturnier nach dem Achtelfinal-Out bei den Australian Open nicht nach Wunsch verlaufen ist, versuchte der vierfache Major-Finalist das Positive hervorzustreichen.

"Allgemein gesehen bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe in einem Match auf ziemlich hohem Niveau von Anfang bis zum Ende gekämpft. Natürlich habe ich in dem ein oder anderen Game einige blöde und auch billige Fehler gemacht. Ich glaube aber, dass es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung war und ich werde versuchen nächste Woche in Dubai darauf aufzubauen", verlautete der 17-fache ATP-Turniersieger. Auch beim ab Sonntag laufenden ATP500-Event in Dubai ist Thiem topgesetzt.

Der 20-fache Tennis-Grand-Slam-Turniersieger Federer musste sich im zweiten Spiel nach zwei Knieoperationen und mehr als einjähriger Turnierpause dem Georgier Nikolos Basilaschwili nach einem vergebenen Matchball mit 6:3,1:6,5:7 geschlagen geben.