Rublew zog ins Halbfinale ein, spielte aber keine Turnier-Minute

Man müsste einen tiefen Blick in die Tennis-Geschichtsbücher werfen, um einen ähnlichen Turnierverlauf eines Spielers zu finden, wie ihn Andrej Rublew gerade in Doha erlebt. Der 23-jährige Russe steht beim ATP-250-Event in Doha bereits im Halbfinale, was angesichts des Talents Rublews nun keine Sensation ist. Wie der Halbfinal-Einzug aber zustande kam, ist äußerst kurios: Rublew spielte im Verlauf des Turniers keine einzige Minute.

Wie geht das? In der ersten Runde hatte die aktuelle Nummer acht der Welt, ebenso wie etwa Dominic Thiem, ein Freilos. Sein Achtelfinalgegner Richard Gasquet gab bereits vor dem Matchbeginn aufgrund einer Verletzung auf. Dasselbe Schicksal ereilte auch Rublews Viertelfinalgegner Marton Fucsovics, der aufgrund von Kreuzschmerzen nicht zum Duell mit dem Russen antreten konnte.