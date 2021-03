Dominic Thiem steigt bei Riegel-Hersteller Neoh ein

Tennis-Star Dominic Thiem legt sein Geld auch in Start-ups an. Der 27-jährige Grand-Slam-Sieger beteiligt sich am heimischen Schokoriegel-Hersteller Neoh und fungiert ab sofort auch als Testimonial für das Unternehmen. „Ich glaube an die Idee hinter Neoh und bin überzeugt davon, dass das Unternehmen eine große Zukunft hat", wird Thiem in einer Aussendung des Unternehmens zititert.

Neoh werde Dominic Thiem als exklusiver Riegel-Ausstatter bei seinen Wettkämpfen stärken. „Mit Dominic Thiem haben wir einen der erfolgreichsten Sportler Österreichs als Testimonial und Partner gewonnen. Er ist für viele ein großes Vorbild und weiß als Spitzen-Athlet ganz genau, worauf es bei der Ernährung ankommt. Dass er Neoh nun in seinen Ernährungsplan aufnimmt, ist für uns natürlich eine tolle Bestätigung“, freut sich Manuel Zeller, Gründer und Geschäftsführer von Neoh. Neoh wirbt damit, mit rund 95 Prozent weniger Zucker auszukommen als herkömmliche Schokoriegel.