French-Open-Champ Nadal unter Schmerzen: "Das ist keine Dauerlösung"

14. Paris-Titel, 22. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier - eigentlich der perfekte Ort und Zeitpunkt, um eine eindrucksvolle Tennis-Karriere zu beenden. Nicht wenige waren am Sonntag in der französischen Hauptstadt davon ausgegangen, dass es für Rafael Nadal nach seinem eindrucksvollen 6:3-6:3-6:0-Sieg über den Norweger Casper Ruud genau so kommen würde.

Doch Stunden später war noch immer unklar, wie es weitergeht.