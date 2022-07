Nadal gewinnt einen schmerzvollen Marathon

Schmerzen am Fuß, Behandlungen! Sportlich ist Rafael Nadal alles andere als ein Patient: Der Spanier rang in einem packendem Match den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 3:6, 7:5, 3:6, 7:5 und 10:4 im Match-Tiebreak nieder und feierte seinen 19. Sieg auf Grand-Slam-Ebene in Folge. Nach 4:20-Stunden gab es Standing Ovations, auch für den 24-jährigen Fritz, der zum ersten Mal in einem Major-Viertelfinale stand. „Es war kein einfaches Match, umso glücklicher bin ich, dass ich im Semifinale stehe. Die Fans haben dazu beigetragen, dass ich nicht aufgegeben habe“, sagt Nadal.

Der 36-Jährige hat weiterhin die Chance, als erster Spieler seit Rod Laver (1969) den Grand Slam (alle vier Majors in einem Kalenderjahr) zu holen. Die Australian Open und French Open hat der 22-fache Major-Champ schon in der Tasche.

Im Halbfinale wartet am Freitag der Australier Nick Kyrgios, der den Chilenen Cristian Garin 6:4, 6:3 und 7:6 schlug und zum ersten Mal unter den besten Vier eines Grand-Slam-Turniers steht. Im direkten Duell führt Nadal mit 6:3-Siegen. „Ich muss einfach gut spielen“, sagt Nadal knapp, der nicht zwingend als bester Freund von Kyrgios gilt. Im zweiten Halbfinale am Freitag trifft Novak Djokovic auf den britischen Überraschungsmann Cameron Norrie.

Bei den Frauen zog Simona Halep (RON) souverän ins Halbfinale ein: Sie besiegte Amanda Anisimova (USA) 6:2 und 6:4. Dort trifft sie auf Elena Rybakina (WAZ), die Ayla Tomljanovic (AUS) 4:6, 6:2, 6:3 schlug.