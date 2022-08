Nach Sensation in Kitzbühel: Misolic ist Österreichs neue Nummer 1

Der Steirer Filip Misolic ist dank seines Finaleinzugs in Kitzbühel in der Tennis-Weltrangliste als bester Österreicher auf Platz 137 vorgestoßen. Der in Tirol im Viertelfinale gescheiterte Dominic Thiem ist als 172. hinter Jurij Rodionov (143.) und Dennis Novak (155.) die heimische Nummer vier.