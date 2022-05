Nach Schuldspruch: Zverev ersetzt Becker als Eurosport-Experte

Der ehemalige Tennisprofi Mischa Zverev wird Boris Becker bei den French Open als Eurosport-Experte ersetzen. Der 34 Jahre alte Bruder des Weltranglisten-Dritten Alexander Zverev werde in Paris beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres in der Sendung "Matchball" Spiele analysieren und neben Moderator Matthias Stach als Co-Kommentator auftreten, teilte der Spartensender am Mittwoch mit. Die French Open beginnen am 22. Mai und enden am 5. Juni.