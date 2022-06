Nach Kyrgios-Ausraster: Stuttgarter Turnier kündigt Untersuchung an

Das ATP-Turnier in Stuttgart erklärte in einer Aussendung, dass die Einhaltung sportlicher Werte wie Fairness, Toleranz und Teamspirit für die Veranstaltung oberste Priorität haben. "In diesem Sinne werden auch keine diskriminierenden Aussagen seitens der Zuschauer akzeptiert. Wir haben Nick Kyrgios und seinem Team unser Bedauern zu den Vorkommnissen zum Ausdruck gebracht und ihm versichert, dass wir ein derartiges Verhalten nicht akzeptieren. Der Vorfall wird derzeit von den Verantwortlichen untersucht."