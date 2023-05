Nach 3:6, 0:5-Rückstand: Tennis-Ass Filip Misolic gewinnt in Paris

Es gab wohl keinen mehr, der am Montag in Paris auf Filip Misolic setzte. In der ersten Quali-Runde für die French Open lag der Österreicher gegen den Franzosen Enzo Couacaud schon aussichtlos mit 3-6 0-5 zurück und sah wie der sichere Verlierer aus.

Was dann folgte, war eine bemerkenswerte Aufholjagd, die das Kämpferherz von Filip Misolic verdeutlicht: Erst schaffte es der 21-Jährige ins Tiebreak, dort wehrte er einen Matchball ab, um schließlich die Partie mit 7:6 und 6:2 zu drehen und in die zweite Qualifikationsrunde einzuziehen, in der nun der Italiener Andrea Vavassori wartet.