Mit Dominic Thiem als Kapitän in Davis-Cup-Duell gegen Portugal

Österreichs Davis-Cup-Team kann beim Heimspiel gegen Portugal wieder auf Dominic Thiem zurückgreifen. Diese erfreuliche Nachricht sowie auch den Schauplatz für den Weltgruppe-I-Länderkampf um einen Platz in der Qualifikationsrunde 2024 hat der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Freitag verlautbart.

Thiem und Co. empfangen die Gäste am 15./16. September im Multiversum in Schwechat. Aufgelegt wird ein Hardcourt wie jener beim Turnier in der Wiener Stadthalle.