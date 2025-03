Sternstunden im Tennis: Rekorde für eine 17-Jährige, Durchbruch des Wien-Siegers

Eine 17-Jährige dominiert derzeit die Tennis-Szene nach Belieben, hier kündigt sich eine Wachablöse an, hier kündigt sich der Star von Morgen an. Die Russin Mirra Andrejewa holte in Indian Wells mit einem 2:6-6:4-6:3-Sieg über die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ihren zweiten WTA-1000-Titel en suite geholt. Der Teenager ist auf diesem höchsten Level unter Grand-Slam-Niveau schon zwölf Spiele unbesiegt, das war davor noch nie so einer jungen Spielerin gelungen.