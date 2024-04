Österreichs Tennis-Frauen treffen auf das Kriegsland Ukraine

Österreichs Tennis-Frauen treffen im Play-off zur Qualifikationsrunde für das Finalturnier 2025 im Billie Jean King Cup auf die Ukraine. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Das ÖTV-Team qualifizierte sich mit dem Gruppensieg in Pool A in der Europa-Afrika-Zone I Anfang April für das Play-off, die Ukraine verlor im diesjährigen Qualifikationsturnier gegen Rumänien. Das Los ergab dazu ein Auswärtsspiel für Österreich.