Kleiner Aufwärtstrend im heimischen Tennis: Ein Österreicher steht in Tulln im Finale

In Tulln darf man sich die Hände reiben, allen voran Turnierboss Florian Leitgeb . Und natürlich Lukas Neumayer , der in dieser Woche beim Challenger Österreichs Fahnen hochhält. Denn alle anderen Österreicher sahen die 2. Runde nicht.

Neumayer, aktuell auf Rang 320 der ATP-Weltrangliste notiert und zuletzt zweifacher Staatsmeister, kämpft damit auch um seinen ersten Titel auf der Challenger-Tour. 2023 hatte er in Salzburg und Cordenons das Finale erreicht, ohne aber den letzten Sieg zu schaffen. In Salzburg unterlag er dabei Sebastian Ofner, den Neumayer im Davis Cup gegen die Türkei am 13. und 14. September in Bad Waltersdorf ersetzt.