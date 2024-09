Davis Cup gegen die Türkei: Kapitän Melzer nominiert sein Fünf-Mann-Team

Jurij Rodionov, Filip Misolic, Lukas Neumayer und das Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler bilden Österreichs vorläufiges Davis-Cup-Aufgebot vor dem Aufeinandertreffen mit der Türkei. Am 13. und 14. September geht es für die ÖTV-Equipe in Bad Waltersdorf um den Aufstieg in die Qualifikationsrunde 2025, wo um einen Platz in den Davis Cup Finals gespielt wird. Österreichs Jungstar Joel Schwärzler könnte noch zur Mannschaft stoßen.