Starker Lokalmatador: Neumayer rettet in Tulln Österreichs Ehre

Österreichs Davis-Cup-Spieler kommen eine Woche vor dem Weltgruppen-Duell in Bad Waltersdorf (13. und 14. September) gegen die Türkei in Form. Lukas Neumayer rettete Österreichs Ehre beim Challenger in Tulln. Der Salzburger steht ebenso im Halbfinale wie der Niederösterreicher Jurij Rodionov beim Challenger in Cassis (Frankreich).

Das von Florian Leitgeb veranstaltete Challenger in Tulln begann aus österreichischer Sicht sehr mäßig. In der Qualifikation gab es keinen einzigen Sieg, auch im Hauptbewerb erreichte nur Neumayer die 2. Runde. Nun steht der Salzburger sogar im Halbfinale. An seinem 22. Geburtstag schlug Neumayer mit dem Schweizer Jerome Kym einen Schützling von Markus Hipfl nach langem Kampf 7:5, 6:7 und 6:4.

Neumayer ist im Kader für das Türkei-Spiel, Rodionov ist dort nach der OP von Sebastian Ofner Österreichs Nummer eins. Beim Challenger in Cassis steht der 25-Jährige nach einem 6:3-6:4-Erfolg über den Franzosen Robin Bertrand ebenso in der Runde der letzten Vier. Sowohl für Neumayer, als auch für Rodionov ist nach durchwachsenen Wochen also ein Aufwärtstrend sichtbar.