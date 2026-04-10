Klassetennis in Linz: Neo-Österreicherin Potapowa stoppte Jungstar Tagger

Die 2.500 Tennis-Fans kamen voll auf ihre Rechnung. Das heißt, es hätten mehr sein können, würden das Linzer Design ein größeres Fassungsvermögen bieten. Doch das erste rein-österreichische Viertelfinale der 35. Turniergeschichte des Upper Austria Ladies bot zumindest im ersten Satz Tennis vom Feinsten.

Besser hätte alles von Dramaturgen nicht inszeniert werden können. Jungstar Lilli Tagger traf auf Neo-Österreicherin Anastasia Potapowa, die das Turnier als Russin 2023 schon einmal gewinnen konnte (damals auf Hartplatz). Und die gebürtige Russin setzte sich nach einer sehr abgeklärten Leistung letztlich 7:6, 6:0 durch. Für die meisten Fans war es der einzige Wermutstropfen - der Großteil des Linzer Publikums war im Lager der 18-jährigen Osttirolerin, die im ersten Satz aber erneut ihr großes Potenzial unter Beweis stellte.

Potapowa begann stark mit einem Break, doch bald spielte Tagger groß auf. Die logische Folge war ein Tie-Break, in dem Tagger bei 4:1 einen Smash unnötigerweise ins Aus schlug und so Potapowa wieder herankam. Wehrte Tagger gegen Liudmilla Samsonowa acht Satzbälle ab, so waren es dieses Mal nur zwei. Potapowa holte sich den ersten Satz mit zwei wunderschönen Lobs.

Im zweiten Satz gelang der 25-jährigen Potapowa das schnelle Break - sie beherrschte dann das Spiel mit ihrer Routine und blieb gnadenlos. Die Beiden, die im Doppel in Linz gemeinsam antraten, boten jedenfalls ein Top-Turnier, das sie fix in den Hauptbewerb der French Open brachte. Potapowa ist indes die erste österreichische Halbfinalistin in Linz seit 1997 (Judith Wiesner) und trifft am Samstag auf Donna Vekic oder Karolina Pliskova. "Ich bin stolz auf mich, aber Lilli wird eine große Zukunft haben", sagt Potapowa.