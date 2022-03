Knalleffekt im Tennis: Djokovic trennt sich vom Langzeittrainer

Am Montag hat Novak Djokovic Platz eins in der Weltrangliste an Daniil Medwedew verloren, nun gibt es auch Änderungen in seinem Betreuerteam.

Wie mehrere Quellen am Dienstag berichteten, trennte sich der Serbe von seinem Langzeittrainer Marian Vajda. Gerüchte darüber gab es zuletzt mehrfach, immerhin hatte der Slowake sowohl bei den Australian Open als auch zuletzt in Dubai gefehlt. Dennoch verteidigte Vajda seinen Schützling vehement zu Jahresbeginn in der Einreisecausa in Australien.