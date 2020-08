Kitzbühel-Star positiv auf Corona getestet

Die US Open werden möglicherweise ohne Kei Nishikori über die Bühne gehen. Der Japaner, der beim Grand-Slam-Turnier in New York schon im Finale stand, gab einen positiven Dopingtest ab und musste deshalb bereits die Generalprobe beim Masters-Series-Turnier in Cincinnati absagen.

Der 30-Jährige hat wie viele andere Stars auch für die Generali Open in Kitzbühel genannt, die in der zweiten Woche der US Open stattfinden. Als ehemalige Nummer vier der Welt wäre Nishikori einer der Stars des Sandplatzturniers in Tirol. Auch Dominic Thiem und Alexander Zverev haben für die Generali Open genannt, ob sie tatsächlich dort aufschlagen werden, ist allerdings unsicher.