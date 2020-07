Vor nur 500 Zuschauern: Thiem gewinnt Auftaktspiel in Kitzbühel

Eigentlich müsste jetzt ein Raunen durchs Publikum gehen. Nach diesem spektakulären Stoppball, den Dominic Thiem so gefinkelt knapp hinter dem Netz platziert hat, dass Casper Ruud (NOR) ihn nur mit Mühe zurückbringen kann. Normal dürfte es jetzt die Leute am Centre Court in Kitzbühel nicht mehr auf den Sitzen halten, als Thiem sich anschließend mit einem sehenswerten Volley das Game sichert. Sie müssten applaudieren, jubeln, toben und seinen Namen skandieren – so wie sie es immer machen, wenn die Nummer drei der Welt in Österreich aufschlägt.

Sie müssten.

Sie tun es aber nicht.