Wimbledon-Triumph für Krejcikova: Eine Sensation, die keine ist

Es war eine zeitweise eine Machtdemonstration , ein Beispiel wie aus einem Lehrbuch, wie man Rasentennis spielt. Zumindest zu Beginn und in der Entscheidung. Barbora Krejcikova schlug im Endspiel die Italienerin Jasmine Paolini 6:2, 2:6, 6:4 und triumphierte erstmals in Wimbledon. Und dass, obwohl die Tschechin nur als Nummer 31 auf der Setzliste stand.

Eine Sensation also? Mitnichten. Nicht, nur, weil der 28-Jährigen das Spiel auf Gras behagt. Sie stammt vor allem aus einem erfolgsverwöhnten Land, das immer wieder Grand-Slam-Titel holt. Im Vorjahr siegte ihre Landsfrau Marketa Vondrousova als erste ungesetzte Spielerin der Profi-Ära (seit 1968) in Wimbledon. Und Krejcikova weiß auch, wie man Grand-Slam-Turniere gewinnt, 2021 triumphierte sie auf dem Sand der French Open und war die Nummer zwei der Welt. Und in Wimbledon zu gewinnen, ist für die Tschechin ebenfalls keine neue Erfahrung: 2018 und 2022 gewann sie den Doppelbewerb, zudem hat sie die Siegertrophäe vom Juniorendoppel aus dem Jahr 2013 zu Hause stehen. Alle Titel holte sie mit Freundin Katerina Siniakova, mit der sie Majors auf allen Belägen gewann.