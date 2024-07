Nach einem Krimi: Paolini schreibt in Wimbledon Tennis-Geschichte

Als erste Tennisspielerin seit US-Star Serena Williams (2016) hat Jasmine Paolini binnen weniger Wochen nach dem French-Open-Endspiel auch das Wimbledon-Finale erreicht. Die 28-Jährige gewann das umkämpfte Halbfinale nach fast drei Stunden Spielzeit gegen die Kroatin Donna Vekic 2:6, 6:4, 7:6(8). Paolini ist damit die erste italienische Wimbledon-Finalistin in der Open Ära seit 1968 . Am Samstagwartet im Endspiel die Kasachin Jelena Rybakina oder die Tschechin Barbora Krejcikova.

An einem sonnigen Mittag nach verregneten Wimbledon-Tagen dominierte zunächst Vekic mit ihrem druckvollen Spiel . Vor rund 15.000 Zuschauern auf dem Centre Court entschied sie in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinale mit zwei Breaks zum 3:2 und 5:2 den ersten Satz für sich.

Paolinis steiler Weg in die Weltspitze liest sich imposant. Vor der Saison 2024 war die Italienerin bei keinem Grand-Slam-Turnier über die zweite Runde hinausgekommen. Nun hat sie gut einen Monat nach der Endspiel-Niederlage von Paris gegen die Polin Iga Swiatek die zweite Chance auf einen Grand-Slam-Titel. In Wimbledon hatte sie zuvor in drei Anläufen noch kein Hauptfeld-Spiel gewonnen.