"Heikle Angelegenheit": Keine Details zu Bach-Treffen mit Peng Shuai

Das Internationale Olympische Komitee will nach dem geplanten Treffen zwischen Tennisspielerin Peng Shuai und IOC-Chef Thomas Bach Einzelheiten nur auf Wunsch der Chinesin veröffentlichen. "Wir respektieren ihr Recht, das zu sagen, was sie will, wann sie es will. Es ist eine sehr heikle Angelegenheit", sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Sonntag in Peking.