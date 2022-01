IOC-Chef Bach wird Peng Shuai bei Spielen in Peking treffen

Ein Termin f├╝r das Treffen zwischen IOC-Pr├Ąsident Thomas Bach und der Tennisspielerin Peng Shuai bei den Olympischen Winterspielen in Peking ist noch nicht konkret vereinbart worden, soll aber bald ├╝ber die B├╝hne gehen. "Dieses Treffen wird w├Ąhrend der Spiele stattfinden", teilte ein Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch mit. Die Winterspiele in China starten am 4. Februar.

Das Chinesische Olympische Komitee habe das IOC bei der Organisation der verschiedenen Gespr├Ąche unterst├╝tzt und werde auch daf├╝r sorgen, dass das Treffen unter strengen Corona-Ma├čnahmen und in der Olympia-Blase stattfinden k├Ânne. Peng Shuai, die fr├╝here Weltranglistenerste im Doppel, hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorw├╝rfe wegen eines sexuellen ├ťbergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker ver├Âffentlicht. Der Eintrag wurde schnell gel├Âscht.

├ťber das Wohlergehen der Tennisspielerin gibt es keine unabh├Ąngigen Angaben, viele Sportler haben sich besorgt gezeigt. Das IOC sei seit dem ersten Telefonat mit Peng Shuai am 21. November 2021 mit ihr in Kontakt geblieben und habe eine Reihe von Gespr├Ąchen mit ihr gef├╝hrt - "das letzte erst in der vergangenen Woche", hie├č es. "Auf diese Weise haben wir uns gegenseitig besser kennen gelernt." So habe sie dem IOC zum Beispiel erz├Ąhlt, dass sie sich auf die Winterspiele freue.