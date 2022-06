Harte Gegner für Tennis-Ass Thiem beim Heimturnier in Kitzbühel

Bei der diesjährigen Auflage warten auf den Lokalmatador, der nach seinem missglückten Comeback nach der langwierigen Handgelenksverletzung in der Weltrangliste auf Rang 198 abgerutscht ist, harte Brocken.

So hat unter anderem French-Open-Finalist Casper Ruud sein Kommen zugesagt. Der norwegische Senkrechtstarter, der in der kommenden Woche in den Top 5 aufscheinen wird, hatte die Generali Open im Vorjahr gewonnen.