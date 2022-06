Federer-Coach Ljubicic über Thiem: "Er ist ein fantastischer Kämpfer"

In Österreich gab es auch Kritik an seinem Touring-Coach Nicolas Massu. Was kann ein Trainer in so einer Situation tun?

Ich kenne Nico noch aus meinen Spielertagen. Er hat immer eine außergewöhnliche Energie auf den Platz gebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Coach anders tickt.

Wurden Sie als Spieler von einer schweren Verletzung zurückgeworfen?

Glücklicherweise bin ich von gröberen Blessuren verschont geblieben. Nur 2008 habe ich mich am Oberschenkel bedient und musste die Olympischen Spiele und die US Open sausen lassen. Gegen Ende meiner Karriere hat sich dann der Knöchel gemeldet. Das Handgelenk schmerzte auch einmal – aber nur kurz.