Nadal nach Paris-Triumph: "Gott", "Monster" und "Außerirdischer"

Damit sieht sich Nadal vor den Events in Wimbledon und New York einer der wenigen von ihm noch nicht erreichten Herausforderungen gegenüber. "Ich hoffe, du kannst dich jetzt ein bisschen erholen, auf halbem Weg zum Kalender-Grand-Slam", twitterte Rod Laver in Richtung Nadal. Der 83-jährige Australier hatte es 1962 und 1969 geschafft, alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Jahr zu gewinnen.