Halbzeit. Was in Wimbledon in englischer Sprache soviel wie Holy Sunday bedeutet. Wenn nicht gerade permanente Regenfälle das Programm durcheinanderschmeißen, wird hier traditionell pausiert. Zeit, vor dem heutigen Super Monday (alle Achtelfinalspiele) einen Blick auf die erste Woche zu werfen.

Vielseitig begabt

Emma Raducanu genießt ihr Heimspiel, die 18-Jährige verzückt ihre Fans. Weil es eine Sensation ist, dass sie dies auch in der zweiten Woche tun darf. In Wimbledon steht Raducanu nämlich erstmals seit März 2020 bei einem Profi-Turnier auf dem Court, kein Wunder, dass sie vor dem Turnier im Ranking nur auf Rang 338 geführt wurde. Corona zwang sie in der Zwischenzeit zu einer Profi-Pause. Trotzdem war die Tochter eines Rumänen und einer Chinesin recht erfolgreich, sie machte im April die Matura. Auch sonst ist sie vielseitig, mit Ballett begonnen, probierte sie alle Sportarten durch. Tennis konnte sie letztlich doch am besten. „Sie bringt alle nötigen Qualitäten mit. Das habe ich vom ersten Tag an gesehen“, sagt ihr Coach Nigel Sears. Der kennt sich auch ein bisserl aus, ist er doch der Schwiegervater von Andy Murray.