Heute vor 20 Jahren: Als Federer Tennis-Legende Sampras ablöste

Premiere 2003

Die große Übergabe erfolgte vielleicht noch nicht in diesem Jahr. Denn Pete Sampras gewann im Jahr darauf – für viele etwas überraschend – sein allerletztes Grand-Slam-Turnier. Aber danach kam schon die Zeit von Roger Federer, der 2003 bis 2007 im All England Lawn Tennis and Croquet Club erfolgreich blieb. Erst Rafael Nadal stoppte die unverschämte Siegesserie. Das Turnier 2001 in Wimbledon endete übrigens auch mit einem Sieg eines sentimentalen Favoriten: Goran Ivanisevic gelang es am Ende seiner Karriere, doch noch ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen.

Mister Cameron Norrie war damals fünf Jahre alt. Der Brite wird sich wohl nicht an das Turnier 2001 erinnern können, wohl aber wissen, wer ihm am Samstag in der 3. Runde gegenübersteht. Roger Federer zeigte sich in der 2. Runde wieder enorm verbessert und putzte mit dem Franzosen Richard Gasquet (35) auch nicht gerade einen Jungspund.