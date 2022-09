Gut gespielt, aber verloren: Thiem scheitert an Cilic

Starke Konkurrenz

Und auch noch in Wien zu bestaunen sein. Er wird beim Erste Bank Open in der Stadthalle wohl am 25 Oktober servieren, an dem nach ihm benannten Thiemstag. Der Konkurrenz ist groß, der Russe Daniil Medwedew und der Grieche Stefanos Tsitsipas machen mit, während der noch immer nicht fitte Deutsche Alexander Zverev das Unternehmen Titelverteidigung eher nicht starten kann. Nicht dabei ist der spanische Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz. Der Shooting Star hat beim zeitgleichen Turnier in Basel gemeldet.

Aber vielleicht verpflichtet Wiens Turnierboss Herwig Straka noch einen anderen Topmann aus dem Hut.