Erfolgslauf in Rennes: Thiem erreicht erstes Finale seit 22 Monaten

Dominic Thiem und Dennis Novak haben an unterschiedlichen Schauplätzen und bei verschiedenen Bedingungen am Samstag jeweils das Endspiel eines Challenger-Turniers erreicht. Thiem rang beim Hallen-Turnier in Rennes den topgesetzten Franzosen Hugo Gaston mit 6:2,7:5 nieder und feierte den dritten Sieg über den Stoppball-Spezialisten. Im Endspiel trifft Thiem am Sonntag nun auf dessen Landsmann Ugo Humbert. Und Novak besiegte in Szczecin (POL) Raul Brancaccio (ITA) 6:4,7:6(9).

Damit kämpfen die beiden guten Freunde am Sonntag in der Bretagne bzw. in Polen um wichtige Punkte bei ihrer angestrebten Rückkehr in die Top 100. In beiden Fällen geht es gegen Franzosen um den Titel, denn Novak spielt gegen Corentin Moutet.