Großer Run auf die Stadthalle: Österreichs größtes Turnier boomt

Gespräche mit Djokovic, Nadal

Und von diesen Topspielern gibt es beim Erste Bank Open in der Stadthalle reichlich. Daniil Medwedew, der heuer schon Nummer eins der Welt war und derzeit Vierter im ATP-Ranking ist, spielt zum zweiten Mal in Wien. Auch sein russischer Landsmann Andrej Rublew kommt wie auch der Grieche Stefanos Tsitsipas."Und Frances Tiafoe hat im vergangenen Jahr schon die Halle begeistert", sagt Straka. Mit Novak Djokovic und auch Rafael Nadal "gibt es laufend Gespräche."

„Freitag und Samstag der Turnierwoche sind bereits ausverkauft,ein Rekordbesuch ist denkbar. Am Heumarkt kann man aber immer mit zehn Euro dabei sein“, sagt Straka. „Wir halten an dem Konzept fest, wir haben gesehen, dass in Wien noch nie so viel über Tennis gesprochen wurde."

Los geht es beim Eislaufverein am Heumarkt aber schon am Freitag mit dem Red-Bull-Baseline (19.30 Uhr), wo auch Medwedew, Rublew und andere Stars mitmachen, wie Kitzbühel-Finalist Filip Misolic. Am Samstag folgt dort öffentlich um 10.15 Uhr die Auslosung (auch auf www.erstebank-open.com).