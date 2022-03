French Open wohl doch mit Superstar Djokovic

Noch immer verweigert Superstar Novak Djokovic die Impfung. Den Kampf mit der Zeit könnte der Serbe gewinnen, denn nach derzeitigem Stand sieht es gut aus, dass er bei den French Open ab 22. Mai an den Start gehen kann.

Denn die französische Regierung kündigte am Donnerstag an, die Coronaregeln ab 14. März lockern zu wollen. Damit entfällt künftig auch die Pflicht, an verschiedenen Orten wie Sportstätten, einen Impfnachweis vorlegen zu müssen. Der 34-Jährige könnte damit auch beim ATP-Turnier in Monte Carlo im April an den Start gehen.

Keine US-Reise

In diesem Monat verpasst der 20-malige Grand-Slam-Champion die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami noch, weil er aufgrund seines Impfstatus' nicht in die Vereinigten Staaten einreisen darf. Auch seine Teilnahme an den US Open im August und September gilt derzeit noch als ungewiss.