Fitter Novak Djokovic denkt noch nicht ans Aufhören

Der Abschied von Roger Federer hat auch Djokovic, wenn auch nicht so offensichtlich wie den weinenden Nadal, sehr bewegt, sagte er noch am Samstagabend auf dem Platz zum Publikum. "Es war sicher einer der schönsten Momente, die ich je erlebt habe. Was mich am emotionalsten gemacht hat war, als seine Kinder auf den Platz gekommen sind und ich ihre Tränen gesehen habe."

Djokovic hat dieses Jahr allerdings wegen seiner Weigerung, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, für Schlagzeilen gesorgt. Bei den Australian Open musste er nach einer Gerichtsposse in Melbourne samt Ausweisung wieder abreisen, bei den US Open sowie mehreren weiteren Nordamerika-Turnieren durfte er ebenso wegen seines Impfstatus nicht spielen.