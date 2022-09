Del Potro leidet auch nach Karriere-Ende unter Verletzungen

Roger Federer, Serena Williams, Jo-Wilfried Tsonga und Ashleigh Barty. Sie alle haben in diesem Jahr nun schon ihren R√ľcktritt erkl√§rt. Und so sehr vor allem Federers Abschied unter Tr√§nen dieses Wochenende in London seine Fans weltweit ber√ľhrt hat, ein weiter musste wegen einer Verletzung aufh√∂ren - und ist dar√ľber und seine Sp√§tfolgen ungl√ľcklich: Juan Martin del Potro. Der Argentinier, einst Nummer 3 der Welt, wurde am Freitag erst 33 und hadert mit seinem Schicksal.