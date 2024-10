Die 50. Auflage des Stadthallen-Turniers war ein voller Erfolg. "Vor allem konnten wir wieder viele Junge zum Tennis holen", sagt Erste-Bank-Open-Turnierboss Herwig Straka. "Und wir haben gesehen, dass wir nicht mehr von Österreichern abhängig sind". Dominic Thiem brachte zwar schon am Sonntag Fans bei der Farewell-Party in die Stadthalle und auch am Dienstag, "aber wir waren auch danach voll. Thiems Abschied sehen wir deshalb auch positiv, weil wir nicht mehr abhängig sind", sagt Straka.