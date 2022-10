Erste Bank Open: Thiem in der Stadthalle gegen Tommy Paul

Dominic Thiem, der aktuell in Antwerpen stark aufschlägt, trifft in der ersten Runde der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle auf den US-Amerikaner Tommy Paul. Bei einem Sieg könnte der Niederösterreicher gleich auf einen Top-Spieler treffen: Daniil Medwedew, aktuell Nummer 4 der Welt, Nummer 1 des Turniers

Ein hartes Auftaktlos erwischte Wildcardspieler Dennis Novak, der auf den griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas trifft.

Jurij Rodionov fordert wie vor zwei Jahren Denis Shapovalov aus Kanada, Turnier-Debütant Filip Misolic den Argentinier Francisco Cerundolo. Hochkarätige Erstrundenpaarungen bilden Andrej Rublew und Diego Schwartzman sowie Hubert Hurkacz und Frances Tiafoe. Medwedew, die Nummer vier der Welt, beginnt gegen Nikoloz Basilashvili.

Thiem hat den aktuellen Weltranglisten-31. Paul im bisher einzigen Duell 2019 in Paris in vier Sätzen besiegt. Misolic verfügt noch über keine Erfahrung mit dem zuletzt zweimal von Thiem bezwungenen Cerundolo. „Das ist kein schlechtes Los, aber es wird sicher ein schweres Match“, meinte der Steirer.