Rublew fixiert in der Stadthalle Viertelfinal-Kracher mit Zverev

Es war ein wichtiger Sieg für Andrej Rublew am Donnerstag in der Wiener Stadthalle. Der als Nummer drei gesetzte Russe hatte nach dem 7:5-6:3-Erfolg im Achtelfinale der Erste Bank Open gegen den Italiener Matteo Arnaldi doppelt Grund zur Freude. Der Mitfavorit auf den Turniersieg steht nicht nur unter den letzten acht, er fixierte mit dem souveränen Sieg auch die Teilnahme an den ATP Finals in Turin Ende November.