Das Daviscup-Duo holte wie schon 2022 den Doppel-Titel beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Erler/Miedler schlugen am Sonntag de britisch-neuseeländische Arbeitsgruppe Neal Skupski/Michael Venus 4:6, 6:3 und 10:1. Und das bedeutet einen Rekord: Im Doppel hatte bisher kein anderer Österreicher zwei Titel in der Stadthalle geholt. Im Einzel war dies Jürgen Melzer 2009 und 2010 gelungen.