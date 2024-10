Spektakuläre Aufholjagd: Erler und Miedler ziehen ins Finale von Wien ein

Nach dem Turniersieg in Antwerpen stehen die beiden Österreicher damit zum zweiten Mal in Folge im Finale eines ATP-Doppelbewerbs.

Die Entscheidung fiel schließlich im Match-Tiebreak, das an Spannung nicht zu überbieten war. Erler/Miedler waren bereits 1:4 hinten, gingen aber durch fünf Punkte in Folge 6:4 in Führung. Es ging nun hin und her, die Österreicher wehrten zwei Matchbälle ab und verwerteten ihrerseits den dritten Matchball zum viel umjubelten Sieg und Aufstieg ins Doppel-Finale.

Im Endspiel geht es am Sonntag ab 11.45 Uhr gegen das britisch-neuseeländische Duo Neil Skupski/Michael Venus. Die Österreicher haben die Chance auf zweiten Titel in Wien und den insgesamt vierten in Österreich.